المتحدث باسم الحكومة القبرصية: لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص

اكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانه لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص. واوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريح له، بان علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي. واكد بان قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية.

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