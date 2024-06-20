دول الاتحاد الأوروبي وافقت على حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا

اعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد الاوروبي، "موافقة دول الاتحاد على فرض دفعة جديدة قوية ومهمة من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الرحب الروسي ضدّ أوكرانيا".

واشارت الرئاسة البلجيكية، الى أنّ "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".