عميل سابق للجيش الإسـ ـرائيلي يكشف تفاصيل اعتقـ ـاله في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عميل سابق للجيش الإسـ ـرائيلي لأول مرة عن عملية أسـ ـره على يد الأمن المصري في ستينيات القرن الماضي، وأدعى أنه تعرض للتعـ ـذيب داخل معتـ ـقله.

وقال عوفاديا يروشالمي، في مقابلة خاصة مع موقع " hidabroot" (هايدابروت) الإخباري الإسـ ـرائيلي، إنه تعرض لعمليات تعـ ـذيب وانتـ ـهاكات حتى خروجه من مصر.

ويقول عوفاديا يروشالمي: "كنت جالسا في منزلي في القاهرة عندما كاد طرق قوي لباب منزلي أن يكسره، فطويت الجريدة، ونهضت من الكرسي، ونظرت بخوف من خلال عدسة الباب وكان اثنان من عملاء المخابرات المصرية المسـ ـلحين ينتظرانني في الخارج".

وقال الموقع العبري إنه منذ اللحظة التي فتح فيها الباب حتى ترحيله من مصر عام 1969، مرت سنتان متتاليتان من التعـ ـذيب والانتـ ـهاكات.

فقد تم إلقاؤه في سـ ـجن أبو زعبل، وهو أحد أكثر السجـ ـون وحـ ـشية في مصر، وحشره مع سجـ ـناء آخرين في زنزانة صغيرة ذات رائحة كـ ـريهة لأيام وليال.