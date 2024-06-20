أطباء بلا حدود: السودان يشهد إحدى أسوأ أزمات العالم

ياسر رشاد - القاهرة - مع تواصل الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، الخميس، إن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود".

ونشر حساب المنظمة على موقع "إكس" نقلا عن رئيسها كريستوس كريستو أن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق".

مجاعة تلوح في الأفق

وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي اختتم، أمس الأربعاء، زيارته الثانية للسودان منذ اندلاع الحرب، حذر من أن مجاعة رهيبة تلوح في الأفق، وأن الفيضانات الشديدة ستعيق قريبا تسليم المساعدات بشكل أكبر، بحسب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

كما قال فرحان حق إن غراندي زار مخيمات اللاجئين ومراكز النازحين السودانيين، وحذر أيضا من أنه بدون جهود السلام المتضافرة سوف يفر عدد أكبر من الأشخاص من القتال، مشيرا إلى تصاعد العنف في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والفظائع التي تفيد التقارير بأنها ارتكبت ضد المدنيين في ولاية الجزيرة.

وأدى القتال في السودان الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 إلى نزوح أكثر من 4.6 مليون شخص، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 3.6 مليون نازح داخليا، وأكثر من مليون آخرين فروا إلى البلدان المجاورة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14 ألف شخص، قتلوا وأصيب 33 ألفا.