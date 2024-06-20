13 شرطًا للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد

ياسر رشاد - القاهرة - كلية الملك فهد الأمنية.. بحث عنها الكثيرون بالتزامن مع بدء تقديم طلبات الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (68) اليوم الخميس الموافق 14 ذي الحجة 1445هـ/ 20 يونيو.

وكانت كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بها، وذلك للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

معايير القبول بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

ووضعت الإدارة بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الالتحاق بالدورة ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن خريجي العام الدراسي الحالي (1445) فقط. أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم. ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل المرحلة الثانوية. أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 70%. أن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 65 %. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية. ألا يقل سن خريج الثانوية العامة، عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد عن (22) سنة. ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية. أن يجتاز الفحص الطبي . أن يجتاز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

موعد التقديم على دورات كلية الملك فهد الأمنية

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم متاح من خلال بوابة التوظيف "أبشر"، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14 ذو الحجة 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 18 ذو الحجة 1445هـ.