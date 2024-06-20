صور نهارية وليلية.. تفاصيل تطوير وتوسعة كوبري المنيب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انتهت وزارة النقل، من تطوير وتوسعة كوبري المنيب في محافظة الجيزة ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه.

ونشرت وزارة النقل، صورًا لكوبري المنيب بالجيزة بعد تطويره، مُعلقة: "مصر بتعمل عظمة.. اتفرج وشوف جمال بلدك".

ويبلغ طول كوبري المنيب المطل على نهر النيل 3 كيلومترات، وتمت توسعة الكوبري بمقدار الضعف في كل اتجاه، وزيادة عدد الحارات إلى 8 حارات بدلًا من 4 في كل اتجاه سابقًا.

ويأتي تطوير الكوبري ضمن توسعة وتطوير الطريق الدائري بطول 106 كيلومترات.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)