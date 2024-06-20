أوكرانيا: أضرار واسعة في البنية التحتية بسبب الهجمات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قالت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرينرجو"، صباح اليوم الخميس، إن العديد من منشآت الطاقة الأوكرانية تعرضت لهجوم جوي روسي شديد، كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مستودعات للوقود في روسيا خلال الليل.

وأعلنت أوكرينرجو عن أضرار في مناطق فينيتسيا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وكييف، مشيرة إلى أن الحجم الدقيق للأضرار لا يزال قيد التحقيق.

وقال الحاكم الإقليمي سيرهي بورزوف، عبر تطبيق تليجرام، إن الأضرار في منطقة فينيتسيا بوسط أوكرانيا نجمت عن حطام طائرة روسية مسيرة.

وأعلنت الإدارة الإقليمية عن تضرر خط كهرباء ومجمع صناعي غير محدد في منطقة كييف.

وذكرت تقارير أن انفجارات وقعت في مدينة دنيبرو ومنطقة زابوريجيا خلال الليل.

كان قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أعلن في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 27 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال أوليشوك إن الجيش الروسي شن الليلة الماضية هجوما على أوكرانيا باستخدام صواريخ أرض-جو وطائرات مسيرة طراز شاهد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت 9 صواريخ و27 طائرة مسيرة.

وقال أوليشوك "تم صد الهجوم الجوي المعادي بواسطة الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية".

وأوضح أوليشوك أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت ما مجموعه 32 صاروخا وطائرة مسيرة.

ومن ناحية أخرى، تسببت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية في اندلاع حرائق بمستودعين للوقود خلال الليل، حسبما ذكرت السلطات الروسية.

وتضرر مستودع للوقود في بلدة إينيم قرب كراسنودار في جنوب روسيا ومستودع في منطقة تامبوف جنوب موسكو.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصادر مستقلة.