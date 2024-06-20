كلية الفنون الفرع الثاني تفوز بجائزة الطلاب في النسخة الدولية من مسابقة "Saint Gobain" المعمارية في هلسنكي

فاز طلاب كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بجائزة الطلاب في النسخة الدولية من مسابقة الهندسة المعمارية الطلابية التي نظمتها شركة (Saint Gobain) في مجال مواد وتقنيات البناء في هلسنكي (فنلندا).

خُصّص موضوع مسابقة هذا العام لتصميم مبان جديدة ملحقة بجامعة فيكي في هلسنكي وإعادة استخدام مبان أخرى موجودة في موقع الحرم الجامعي.

وتم طرح موضوع المسابقة كمشروع في محترف الهندسة المعمارية في كلية الفنون (2) تحت إشراف الأساتذة شربل مسكينة ورولان متري وسليم أبو رزق ‏وبمتابعة من رئيسة قسم الهندسة المعمارية الدكتورة ريم زغيب.

في المرحلة الوطنية من المسابقة، فاز طلاب سنة أولى ماستر هندسة معمارية (ريم ليشع الخوري ورالف صياح ومحمد فاعور) بالجائزة الأولى، و(رييا سيرينا أشقر وديزيريه مكروس) بالجائزة الثالثة.

وخلال تمثيلهم لبنان في المرحلة الدولية من المسابقة، فاز كل من (ريم ليشع الخوري ورالف صياح ومحمد فاعور) بجائزة الطلاب، كما أثنت لجان التحكيم والفرق المشاركة على مشروع طلاب الجامعة اللبنانية وتصميمه المميز والفريد في التعامل مع قيود الموقع والمناخ والتراث الثقافي والهندسة المعمارية وبيئة الموقع الحسّاس.

يُشار إلى أن طلاب سنة أولى ماستر هندسة معمارية في كلية الفنون الجميلة والعمارة (2) كانوا قد فازوا بالجائزة الأولى عام 2020 والجائزة الخاصة عام 2023عن المرحلة الوطنية من مسابقة (Saint Gobain).