الدكتور نائل بري من الجامعة اللبنانية يحصل على جائزة التميّز في جامعة باث البريطانية

حصل الدكتور نائل برّي، أستاذ باحث في مركز أبحاث علم الأعصاب التابع لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، على جائزة المواطن الصالح (Good Citizen) من جامعة باث البريطانية (University of Bath) ، وذلك تقديرًا لعمله ضمن الفريق البحثي للجامعة في الهندسة الكيميائية.

انضم الدكتور برّي إلى الجامعة البريطانية العام الماضي، وهو يتابع أبحاث ما بعد الدكتوراه في المركز التابع لها (Centre for Bioengineering & Biomedical Technologies (CBio)).

ووفق معايير الجامعة التي تتعلق بجودة ومهنية العمل الجماعي والنشاط العلمي البحثي والمخبري، مُنحت الجائزة للدكتور برّي الذي كان له دور كبير في تعزيز ثقافة البحث في الجامعة والمركز التابع لها.

يُشار إلى أن اهتمامات الدكتور بري البحثية تتركز حول تطوير تقنيات معالجة جديدة للتعامل مع المواد التي يمكن استخدامها في سقالات هندسة الأنسجة (نمو الأنسجة الجديدة) والتطبيقات الطبية (Biocoatings).