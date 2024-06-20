محافظة الجيزة: إزالة 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة؛ للتعامل الفوري مع جميع التعديات وإزالتها في المهد.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة 53 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بـ "مراكز العياط وأطفيح والصف وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم وحي الوراق"، بإجمالي مساحة 5875 م2.

وأشار "راشد"، إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 4825 م2 و12 حالة بناء مخالف بمساحة 1050 م2.

وبحسب بيان "الجيزة"، الخميس، شملت المخالفات، بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات، وتمت إزالتها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أطفيح، و10 حالات بمركز العياط، و9 حالات بمركز أوسيم، و7 حالات بمركز منشأة القناطر، و5 حالات بمركز الصف، و4 حالات بمركز كرداسة، وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق.

وشدد "راشد"، على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم استغلال أيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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