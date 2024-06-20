إفيخاي يعلن اغتيال فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إفيخاي ادرعي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت وقضت في دير كيفا على المدعو فضل إبراهيم، قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله.

وقال افيخاي في بيانه: في إطار وظيفته كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات ضد الأراضي الإسرائيلية، ويتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جويا.

وأضاف: خلال الأشهر الأخيرة روج المدعو فضل إبراهيم تموضع حزب الله في منطقة جنوب لبنان محاولًا تحسين القتال البري للتنظيم، في المقابل أغارت طائرات حربية في منطقة ريحان على منصة صواريخ أرض- جو تابعة لقوة الدفاع الجوي في حرب الله، التي كانت تشكل تهديدًا على قطع جوية تعمل في الأجواء اللبنانية.