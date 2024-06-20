خاص| أول تعليق من أسرة "الشعراوي" على توجيه الرئيس بترميم مقبرة "إمام الدعاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



علقت نورا أحمد، زوجة محمد عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، حفيد الشيخ الشعراوي، على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بترميم مقبرة إمام الدعاة في قرية دقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد غرقها في مياه الصرف الصحي.



وقالت زوجة حفيد الشيخ الشعراوي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، الخميس: نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بترميم مقبرة الشيخ الشعراوي، والتي تعكس المكانة التي يتمتع بها إمام الدعاة في قلوب الجميع".



وتابعت: جزى الله الرئيس السيسي خير الجزاء على توجيهاته، مشيرة إلى أن مقبرة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس بمركز مين غمر بالدقهلية يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم.



كان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.