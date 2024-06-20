اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاغتيال في بلدة ديركيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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