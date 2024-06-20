افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران المسير المعادي اغار مستهدفاً بيك اب على طريق عام حناويه قضاء صور، وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف، والمعلومات الأولبة تشير الى وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران المسير الاسرائيلي اغار مستهدفاً "بيك اب" على طريق حناويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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