لجنة الاعلام والاتصالات عقدت جلسة بحضور القرم وناقشت مواضيع تتعلق بزيادة الإيرادات للدولة

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها برئاسة رئيس النائب إبراهيم الموسوي ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وعدداً من النواب.
وناقشت اللجنة مواضيع عديدة في قطاع الاتصالات، ودققت في معظم المواضيع المطروحة، خصوصاً التي لها علاقة بزيادة الإيرادات للدولة، ثم إنتقلت اللجنة الى موضوع الأجوبة المرسلة من وزير الاتصالات وتم التباحث حول دقة وصدقية الأجوبة التي اعتبرتها اللجنة "غير كافية وغير مقنعة في الكثير من الأحيان".
كما استمعت اللجنة الى ملاحظات القرم حول الأجوبة المرسلة منه، حيث شرح كل المشاكل والصعوبات التي تواجهها الوزارة ثم تابعت اللجنة الملفات المطروحة مع الفريق الفني والتقني في شركتي "ألفا" و"تاتش" بالاضافة الى أوجيرو بما يتعلق في ملف "OTT" وملف "E-wallet" مع الكوابل البحرية أيضاً لتأكيد ضمانة إستمرارية الانترنت على المدى الطويل وفي أيام الحروب والأزمات .
واتفقت اللجنة على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية لضمان التوصل إلى خلاصات وتوصيات تفيد قطاع الاتصالات بأكمله .
بدوره، أكد رئيس الموسوي على "متابعة الموضوع الى آخره للوصول الى النتائج المرجوة".
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