"العمل الوطني" و"المرابطون": لنصرة المقاومة الفلسطينية وأهل غزة

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان رئيس ندوة العمل الوطني المستشار رفعت البدوي على رأس وفد من مكتب الرئاسة في الندوة، ضم كل من ماهر يعقوب وحسان يقظان، حضر اللقاء عن الهيئة القيادية في المرابطون محمد قليلات فؤاد حسن واحمد منصور.
وجرى خلال اللقاء التداول في الملفات الوطنية والاقليمية، لا سيما الاوضاع في غزة فلسطين، كما جرى البحث في كيفية تجميع جهود القوى الوطنية لتدعيم صمود اهلنا في غزة، ونصرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذه الابادة الاسرائيلية، المستمرة منذ 8 اشهر بحق اهلنا الفلسطينيين في غزة، في ظل صمت عربي-اسلامي مخزي وتآمر دولي فاضح.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين المجتمعين على مواصلة اللقاءات، والتنسيق من اجل توحيد الجهود في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ونصرة اهلنا في غزة.
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