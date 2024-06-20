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السعودية تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

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ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.وفق وكالة الأنباء (واس).
وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.
وتعمل وزارة الحج والعمرة السعودية وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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