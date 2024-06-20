السعودية تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسةً جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتستقبل الوزارة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل وزارة الحج والعمرة السعودية وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.