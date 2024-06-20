"المجاري بلعتهم".. مصرع أب وابنه غرقًا أثناء تنظيف بيارة صرف بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي أب وابنه، مصرعهما اليوم الخميس، غرقًا داخل بيارة صرف صحي، بقرية محلة أحمد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة، إخطارًا بغرق عامل ونجله أثناء تسليك إحدى بيارات الصرف الصحي بقرية محلة أحمد التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة، و انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمانين.

تبين وفاة "إبراهيم جبر العبد" 60 عاما، ونجله "أحمد" 35 عاما، مقيمان بقرية دمتيوة التابعة للوحدة المحلية بصفط العنب، و أودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.