تصل لـ 1000 جنيه للمادة| جروبات الغش الإلكتروني تزعم تداول امتحانات الثانوية.. والتعليم: "ابتزاز للط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حالة من الجدل الشديد انتابت أولياء أمور الثانوية العامة، بعد إعلان العديد من جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" تسريب امتحان اللغة العربية المقرر انعقاده السبت المقبل 22 يونيو 2024.

ونشرت الجروبات بعض المنشورات تفيد بتسريب الامتحان مقابل مبلغ مالي يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، إذ طالبت الجروبات أولياء الأمور بتحويل المبالغ المشار إليها عبر تطبيق "فودافون كاش" على بعض الأرقام التي خصصتها تلك الجروبات.

"الخليج 365" حصل على بعض الصور من تلك الجروبات بها تحويلات مالية بقيمة 1000 جنيه للتحويلة الواحدة، إذ رد المسؤول على الجروبات بانضمام المحولين على كافة المواد المسربة.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بمراقبة كافة التطبيقات بالجروبات المتواجدة عليها تزعم أنها تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، أن تداول الامتحانات أو تسريبها أمر صعب للغاية، إذ أن أسئلة الامتحانات مؤمنة بشكل كامل، لافتة إلى أن جروبات الغش الإلكتروني تبتز أولياء الأمور فقط، وتدلي بمعلومات مغلوطة تؤثر على الطلاب وتشتت أفكارهم.

وأشارت إلى أن الوزارة شكلت فريقًا من العاملين بديوان الوزارة وبعض الجهات الأخرى لمكافحة الغش الإلكتروني، إذ أن مهمة الفريق تتبع الأسئلة المتداولة على الصفحات الإلكترونية، والتأكد من صحتها بالتنسيق والتعاون مع اللجان الفنية المسئولة عن الأسئلة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة أبلغت الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات سابقة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على عدم وجود الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن عقوبة الغش للطلاب تصل للحرمان من الامتحانات من عام إلى عامين، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة العلم الحالي من خلال التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية لتأمين العملية الامتحانية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية السبت المقبل 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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