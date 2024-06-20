شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع دائرة المشاركة.. جهود كبرى للتحالف الوطني في محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

سعى التحالف الوطني للعمل الأهلي منذ اللحظة الأولى لانطلاقه ضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات من أجل توسيع دائرة المشاركة، ومن ثم كان وجود التحالف ضرورة ملحة وبالأخص في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، ودشن التحالف عددا من المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلى، جهودا غير عادية خلال الفترة الأخيرة، ويُعد واحد من أهم الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان نتاج تفاعل الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني المصري، وذلك عندما أعلن الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدني وفيما يلى نستعرض دور التحالف الوطنى:

-يتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا.

-يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.

-يتبع التحالف 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته.

-يمتلك أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية، و5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية.

-يمتلك 30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).



