العالم على شفا الهاوية: من الاحتباس الحراري إلى التهديد النووي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في تحذير صادم، أعرب رجل الأعمال الألماني كيم دوت كوم عن رأيه بأن الزعماء الغربيين الذين كانوا يخشون ظاهرة الاحتباس الحراري يقودون العالم الآن نحو كارثة نووية. كتب دوت كوم في حسابه على منصة "إكس": "أليس من المفارقة أن القادة الذين أخبروك أن تغير المناخ من صنع الإنسان سيدمر الكوكب في المستقبل البعيد هم الآن في طريقهم لإنهاء البشرية بحرب نووية هذا العام؟".

بوتين والنووي: محادثة مصيرية

في أوائل يونيو الجاري، خلال حوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء وكالات الأنباء الدولية، طُرح سؤال حول مدى اقتراب العالم من حرب نووية وما الذي قد يشعل هذه الشرارة الكارثية. في رده، أشار بوتين إلى الاتهامات المستمرة لموسكو بـ "التلويح بالعصا النووية"، مشددًا على أنه ليس هو من يثير هذا الموضوع، بل يأتي من أسئلة الصحافيين.

موقف روسيا من التهديد النووي

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية ما لم يكن هناك تهديد وجودي للبلاد، مشيرًا إلى خطورة النقاشات حول احتمال نشوب حرب نووية التي تتداولها الولايات المتحدة وأوروبا.

التصعيد الأميركي

وفي تطور مقلق، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري تعديلات على استراتيجيتها النووية، مع تعزيز توجهها نحو روسيا والصين، وعدم استبعاد توسيع ترسانتها النووية. هذا الإعلان أثار ردود فعل قلق من موسكو، حيث علق مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعض الدول باتت تشعر بقلق متزايد إزاء الخطاب النووي الأميركي.

دعم غربي لأوكرانيا

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين موسكو والغرب، حيث أعلن الحلفاء الغربيون عن تعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا. وأشار الكرملين في نهاية مايو إلى أن الدول الغربية تسعى للدخول في جولة جديدة من تصعيد التوتر، بعد أن سمحت لبعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.