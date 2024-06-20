هجمات الأسيد القاتلة تتصاعد في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير عن أن جرائم الهجمات بالأحماض والمواد المسببة للتآكل (الأسيد) ارتفعت بنسبة 75% في بريطانيا.

ووفقا لبيانات جديدة تبين أنه 8٪ فقط من الجناة من مرتكبي هذه الجرائم انتهى بهم الأمر إلى المحكمة، وتظهر الأرقام، التي تم الحصول عليها من خلال طلبات حرية المعلومات المقدمة إلى جميع قوات الشرطة في المملكة المتحدة، أنه تم تسجيل 1244 جريمة في عام 2023، ارتفاعًا من 710 في العام السابق.

وكان تم انتشال جثة عبد اليزيدي من نهر التايمز في وقت سابق من هذا العام بعد مطاردة بعد أن غمر شريكته السابقة بمادة قلوية حارقة.

ومن بين هذه الحالات التي كشف عنها التقرير، كانت 454 حالة، أو أكثر من الثلث (36%)، تنطوي على اعتداءات جسدية، في حين تضمنت 790 حالة، أي ما يقرب من الثلثين (64%)، تهديدات بهجمات تحمل مواد أكالة أو غيرها من الجرائم الخطيرة - مثل الاغتصاب أو السرقة - التي تنطوي على الأحماض أو القلويات.

مشكلة كبيرة

وتقول منظمة (الناجون من هجمات الأسيد - Acid Survivors Trust International (ASTI)) التي أجرت البحث، إن حجم المشكلة من المرجح أن يكون أسوأ بكثير لأن الشرطة الاسكتلندية لم تقدم بيانات وأن الضحايا لا يبلغون عن مثل هذه الجرائم في كثير من الأحيان.

وتقول المنظمة وهي مؤسسة خيرية إنه على الرغم من أن الهجمات الحمضية كانت في الماضي مرتبطة بشكل رئيسي بعنف العصابات بين الذكور، إلا أنها ترتبط بشكل متزايد بالعنف ضد النساء والفتيات.

وقال جاف شاه، المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية: "تظهر بياناتنا الجديدة أن العنف باستخدام الأحماض يمثل مشكلة متصاعدة في بلدنا، حيث تتعرض النساء للخطر بشكل متزايد".

واضاف: "ومع تشكيل حكومة جديدة قريبًا، نطلب من قادتنا اتخاذ إجراءات عاجلة ووقف هذه الجرائم الفظيعة، التي تترك الضحايا ندوبًا إلى الأبد".

وفي وقت سابق من هذا العام، قام عبد اليزيدي، من منطقة نيوكاسل، بسكب مادة قلوية قابلة للتآكل على شريكته السابقة، وهي أم لطفلين، في هجوم عليها وعلى طفليها، البالغين من العمر ثمانية وثلاثة أعوام، في منطقة كلافهام، جنوب لندن.

وتم انتشال جثة الرجل البالغ من العمر 35 عامًا في النهاية من نهر التايمز بعد عملية مطاردة ضخمة.

تهديدات بالعنف

كان نصف ضحايا جميع الجرائم المسببة للتآكل في العام الماضي من النساء، وفقًا للأرقام، مع وجود 501 ضحية من أصل 1001 حيث توفرت بيانات النوع الاجتماعي، وارتفعت النسبة إلى 59% للتهديدات بالعنف، مع وجود 326 ضحية من بين 552 ضحية تهديدات بالعنف. هجمات أو جرائم خطيرة أخرى.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد ارتفاعًا في الجرائم بعد زيادة بنسبة 69٪ على أساس سنوي في عام 2022، بعد انخفاض طفيف في العنف الحمضي بعد إدخال قانون الأسلحة الهجومية لعام 2019 ووباء كوفيد-19.

وكان تم تسجيل 8% فقط من 1244 جريمة تم تسجيلها العام الماضي أدت إلى توجيه اتهامات أو استدعاءات، وتقول المؤسسة الخيرية إن البيانات تشير إلى أن العديد من الناجين يعيشون في خوف من الانتقام، مع ما يقرب من ثلث (32%) الحالات تحدد هوية المشتبه به ولكن لا يتم دعم اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الضحية.

مواد كيميائية

وتم تسجيل ما يقرب من خمس، أو 18٪، من جميع الاعتداءات الجسدية العنيفة التي استخدمت فيها الأحماض أو المواد الكيميائية الأخرى من قبل شرطة منطقة نورثمبريا، تليها 72 سجلتها شرطة العاصمة في لندن.

وقال البروفيسور فرانسيسكو فيغيريدو، أستاذ طب العيون في جامعة نيوكاسل: "على مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك ارتفاع مثير للقلق في حالات الهجمات الحمضية، وخاصة في شمال شرق إنكلترا وتبين ان 80٪ من الضحايا هم من الشباب الذكور القوقازيين".

ولم يتم الإبلاغ عن 90% منها إلى شرطة نورثمبريا، وهي المادة الكيميائية الأكثر شيوعًا المستخدمة في منطقة شمال شرق إنكلترا.

واضاف البروفيسور فيغيريدو"إن استخدام المواد الكيميائية الضارة للتسبب في الأذى، والأذى العيني على وجه الخصوص، أصبح وسيلة شائعة للاعتداء في المملكة المتحدة، وهو مصدر قلق طبي واجتماعي خطير يتطلب المزيد من التحقيق لتكون قادرة على زيادة الوعي العام، وتنفيذ لوائح أكثر صرامة، وأفضل المراقبة ووسائل الوقاية، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للضحايا".

الداخلية البريطانية

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "الهجمات على الأشخاص باستخدام الأحماض أو غيرها من المواد المسببة للتآكل يمكن أن تؤدي إلى ضائقة كبيرة وإصابات تغير حياتهم".

وقال: "بموجب قانون الأسلحة الهجومية لعام 2019، من غير القانوني بيع وتسليم المنتجات المسببة للتآكل للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وحيازة مواد قابلة للتآكل في الأماكن العامة."