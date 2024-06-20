بماذا رد رئيس قبرص على تهديدات حسن نصر الله؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيقوسيا: بعد ساعات من التهديدات بضرب قبرص في حال سهلت لاسرائيل استخدام مطاراتها أو موانئها، وهي التهديدات التي أطلقها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مؤكداً أنه يفضل التواصل مع الحكومات، ومن ثم سوف يفتح قنوات اتصال وتواصل مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية.

وعلق على التهديد الذي وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، لبلاده، قائلا إن قبرص "غير متورطة في أي صراعات عسكرية".

ووفقاً لتأكيدات وسائل اعلام قبرصية، قال خريستودوليدس قال:"قبرص غير متورطة في أي صراعات عسكرية، وتعتبر نفسها جزءا من الحل وليس المشكلة".

وأكد أن دور بلاده يتمثل كجهة "مساعدة إنسانية"، بدليل الممر الإنساني (الخاص بغزة)، مضيفاً :"هذا الممر شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار، ونحن لدينا قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية، وسنعالج الأمر (تصريحات نصر الله) من خلال هذه القنوات".