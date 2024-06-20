بوتين: لا نستبعد احتمال تزويد كوريا الشمالية بأسلحة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته فيتنام، أنه "لا يستبعد احتمال ارسال اسلحة الى كوريا الشمالية، موضحاً أننا "نحتفظ بحق إرسال اسلحة الى مناطق اخرى في العالم، مع اخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا استبعد هذا الاحتمال".

في زيارة استثنائية، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية، حيث تم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين اللذين يرى الغرب إنهما يطرحان تهديدا.

وتأتي زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية بعد تسعة أشهر من استقباله الزعيم الكوري الشمالي في الشرق الأقصى الروسي. وخلال هذه الزيارة تبادل الرجلان الثناء، لكنهما لم يعلنا رسميا التوصل إلى اتفاق.

وذكر الكرملين في بيان أن اللقاء بين بوتين وكيم بدأ بحفل أقيم في العاصمة، قبل أن يصبح الاجتماع موسعا بمشاركة الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وفي تصريحات خلال القسم المفتوح من اللقاء، أكد بوتين على "علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، وعلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا البعض".

وأعرب عن تقديره لكوريا الشمالية في "دعمها المستمر والثابت للسياسة الروسية، بما في ذلك قضية أوكرانيا، وأعني هنا كفاحنا ضد سياسة الهيمنة والتوسع التي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها فرضها على روسيا منذ سنوات".

بدوره، شدد كيم على أهمية لقائه مع بوتين، قائلا: "إن العلاقات بين بلدينا دخلت فترة من التطور الأكبر وهي ذات أهمية استراتيجية".