وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية في قلقيلية شمالي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية شمالي الضفة الغربية".

بدورها، أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية، "استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عاما) عصر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية".

ووأوضحت أن "الطفل سمحة كان قد أصيب برصاص الاحتلال في الصدر، التي اقتحمت منطقة صوفين شرق مدينة قلقيلية، ونقل إلى المستشفى حيث أدخل غرفة العمليات، ليعلن عن استشهاده لاحقا".

وأمس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس".

بدورها، أوضحت أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في اليد، وشاب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخرين بالاختناق".