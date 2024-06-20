البيت الأبيض: تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي سيعطى الأولوية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "الولايات المتحدة ستعطي تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي الأولوية، وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة اليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك".

وأوضح كيربي، أن "حكومة الولايات المتحدة اتخذت القرار الصعب ولكن الضروري بإعادة ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصا صواريخ باتريوت وناسامس ليتم إرسالها إلى أوكرانيا".

واعتبر كيربي، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لبلاده مهينة".