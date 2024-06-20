الحوثي: أميركا تحاول أن تخفف على إسرائيل بمأزقها من جبهة لبنان والضغوط لا يمكنها إضعاف حزب الله

أشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أنه "على مستوى الأسبوع كان هناك 10 عمليات نفذت بـ26 صاروخا باليستيًا ومجنحًا ومسيّرة وزورق واستهدفت 8 سفن".

وأوضح الحوثي، أنه "من أبرز عمليات هذا الأسبوع استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور" الأميركية للمرة الثالثة شمال البحر الأحمر بالصواريخ ومطاردتها"، معتبراً أن "من أبرز المستجدات هو غرق السفينة "توتور" بعد عملية نوعية للقوات البحرية".

وذكر أن "منتسبي البحرية تمكنوا من الصعود إلى السفينة، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها بزورق حربي"، مضيفاً أن "هناك سفينة ثانية توشك على الغرق في خليج عدن".

واعتبر أن "تأثير العمليات البحرية على الوضع الاقتصادي متزايد لمستوى أن مصدري الملابس والالكترونيات إلى أمريكا يستخدمون الشحن الجوي المكلف"، مؤكداً أن "24 غارة أميركية وبريطانية نُفذت على اليمن ولم يكن لها أي تأثير".

وشدد على أن "الأميركي يعترف بأن قواته البحرية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية، وهو في مأزق حقيقي وفشل ذريع، مع اعتراف قادته بتطور القدرات اليمنية".

ورأى الحوثي، أن "تصعيد حزب الله قوي والعدو الإسرائيلي في مأزق لتأثير ذلك على واقعه العام وعلى مستوى الشمال"، معتبراً أن "تغاضي العدو عن تصعيد حزب الله مؤلم ومؤثر عليه، وإن ذهب إلى حرب شاملة فهو يخاف من العواقب".

وألردف "الأميركي يحاول أن يخفف على العدو الإسرائيلي مأزقه من جبهة لبنان، والضغوط لا يمكنها إضعاف موقف حزب الله"، مشدداً على أن "مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله وتتضمن مسحا دقيقا لمناطق واسعة شمال فلسطين أفزعت العدو".

وتابع "ما تضمنته مقاطع المسح لمجمعات التصنيع وقواعد عسكرية وأهداف حيوية هي بنك أهداف لحزب الله"، لافتاً الى أن "التمكن من الاختراق وإجراء هذا المسح مقلق للعدو وهو يعرف ماذا يعني ذلك".