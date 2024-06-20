هيئة البث الإسرائيلية: غالانت دعا نتانياهو لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برسالة رسمية لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل".
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رسالة غالانت لنتانياهو جاءت بعد 4 أشهر من التأخير، وشدد غالانت على أن الوضع يتطلب استجابة عملياتية هامة لمواصلة الحرب".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في شباط الماضي، اعتزامه "تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
في حين اعتبر غالانت أن "الدعوات المتصاعدة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية تهدد وحدة الصفوف وخطيرة وتمثل جائزة لأعدائنا".
وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما، و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.
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