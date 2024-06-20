الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار في جبل عنجر ومجدل عنجر

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليات من مراكز متعدّدة، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيًّا، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 12:30 ولغاية السّاعة 17:30 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلّان والأشجار المتنوّعة في جبل عنجر و​مجدل عنجر​-البقاع".

وأوضحت أنّ "العناصر قد استعانوا بمعدّات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، نظرًا لعدم وجود طرقات تمكّن آليّات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر قد واجهوا صعوبةً في إخماد الحريق، بسبب وعورة المكان ووجود حقلٍ من الألغام من مخلّفات العدو في الحقل المحترق".