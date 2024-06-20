قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرم إطلاق نار وآخر اعتدى على زميله بسكين في صور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-06-10، حصل خلافٌ في بلدة دير عامص- ​صور​، بين عاملَين في بلديّة البلدة، وهما: "أ. م." (من مواليد عام 2008، سوري) و"ع. ج." (من مواليد عام 1980، سوري). وقد تطوّر الخلاف إلى تضارب بالأيدي، وإقدام الأوّل على طعن الثّاني بسكّينٍ في كف يده اليسرى، وكسر زجاج شاحنة عائدة للبلديّة، ثمّ لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفوريّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد مكانه في بلدة قانا، حيث تمّ توقيفه من قِبل إحدى دوريّات الشّعبة، وتسليمه إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه؛ بناءً على إشارة القضاء".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "في إطار آخر، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرم إطلاق نار من أسلحة حربيّة، في مدينة صور، ويُدعى: "م. ص." (من مواليد عام 1997، فلسطيني)".

وأشارت إلى أنّ "بتاريخ 2024-06-07، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة البصّ- صور"، مبيّنةً أنّ "الموقوف أودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".