مصادر لـ"النشرة": لا صحة لتحويل رئيس مجلس إدارة أحد المصارف 10 ملايين دولار لصالح عمرو دياب

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"​النشرة​"، أنّ لا صحّة إطلاقًا لخبر تحويل رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي" طارق خليفة، مبلغ 10 ملايين دولار لصالح الفنّان المصري عمرو دياب.

وكان قد انتشر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، خبرٌ يفيد بأنّ النّائب العام لدى محكمة التّمييز بالتّكليف القاضي جمال الحجار أصدر استنابةً إلى شعبة المعلومات، لتنفيذ مذكّرة بإحضار خليفة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، كما أصدر قرارًا بمنع سفر عدد من المسؤولين في المصرف، على خلفيّة إعطائه وديعةً للفنّان عمرو دياب تفوق الـ10 ملايين دولار.