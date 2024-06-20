المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان التقت لاثارو: لوقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة

أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، بعد لقاء رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، الى أن "جهودنا المشتركة تهدف إلى استعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من التبادل الكثيف الذي أدّى إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين".

وأكدت بلاسخارت، أنه "من الضروري لجميع الأطراف وقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701".

واشادت بـ"قيادة اليونيفيل وتفاني حفظة السلام التابعين لها، المتواجدين دائماً على الأرض ويواصلون دوريّاتهم في منطقة جنوب نهر الليطاني رغم الظروف الصعبة والخطيرة".

بدوره، لفت لاثارو، الى أنه "رغم التحديات الحالية، ستواصل قوات حفظ السلام دعم تنفيذ القرار 1701 على الأرض، والتواصل مع كلا الطرفين من خلال آليات التنسيق والارتباط لدينا. سنواصل العمل عن كثب مع المنسّقة الخاصّة للحثّ على خفض التصعيد واتّخاذ خطوات نحو حلّ سياسي ودبلوماسي دائم".

وأكّد المسؤولان الأمميان أن "الطرفين يمكنهما اختيار المفاوضات والسلام، كما اكدا على التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في لبنان وإسرائيل والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة".