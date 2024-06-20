عمليات بحث مستمرة عن مواطن فُقد أمس بمحيط جزيرة الأرانب في طرابلس

باشر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​طرابلس​ قبل ظهر اليوم، بالتّعاون والتّنسيق مع القوّات البحريّة بالجيش اللبناني، تنفيذ عمليّة مسح شامل برًّا وبحرًا، بحثًا عن مواطن فُقد منذ السّاعة الرّابعة من بعد ظهر أمس الأربعاء، خلال ممارسته هواية صيد الأسماك، بالقرب من جزيرة الأرانب (النخل) في طرابلس.

وقد تمكّن العناصر من العثور على الزّورق الّذي كان المواطن على متنه، في حين تتواصل عمليّات البحث للعثور على الشّخص المفقود.