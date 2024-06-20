باشر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في طرابلس قبل ظهر اليوم، بالتّعاون والتّنسيق مع القوّات البحريّة بالجيش اللبناني، تنفيذ عمليّة مسح شامل برًّا وبحرًا، بحثًا عن مواطن فُقد منذ السّاعة الرّابعة من بعد ظهر أمس الأربعاء، خلال ممارسته هواية صيد الأسماك، بالقرب من جزيرة الأرانب (النخل) في طرابلس.
وقد تمكّن العناصر من العثور على الزّورق الّذي كان المواطن على متنه، في حين تتواصل عمليّات البحث للعثور على الشّخص المفقود.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بحث مستمرة عن مواطن فُقد أمس بمحيط جزيرة الأرانب في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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