تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اتصالًا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد كاميرون​، جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في ​لبنان​ والمنطقة. وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ "خلال الاتصال، أبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام بأيّ اتصالات ومساعٍ لتخفيف حدّة التّوتّر ​جنوب لبنان​، وتثبيت الهدوء والأمن والاستقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرون اتصل بميقاتي وأبدى استعداد بلاده للقيام بأي مساعٍ لتخفيف حدة التوتر بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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