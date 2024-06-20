المملكة تشارك في أعمال الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

تشارك السعودية، ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية وهيئة الاتصالات، والفضاء، والتقنية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 من يونيو الجاري، في أعمال الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "COPUOS"، التي تعقد في مدينة فيينا النمساوية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لتحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وتسليط الضوء على جهودها في مجال استكشاف الفضاء والاستخدام السلمي للتقنيات المرتبطة به، إضافةً إلى إبراز دورها الريادي في دعم المبادرات العالمية المتعلقة بالفضاء الخارجي.

وضمن مشاركة وفد المملكة، سيعقد حدثً جانبيًا تحت عنوان "السعودية نحو الفضاء: تحفيز قطاع الفضاء" وذلك سعيًا منهم إلى تمتين الشراكة الدولية في مجال الفضاء، والانتقال بها نحو آفاق جديدة، حيث من المتوقع أن يحضر اللقاء أكثر من 80 قائدًا ومختصًا وخبيرًا في مجال الفضاء منصة هامة لمناقشة الفرص التعاونية المحتملة التي تهدف إلى تطوير صناعة الفضاء حول العالم.