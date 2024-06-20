أمن الدولة أوقفت والدًا تحرش بابنته في بلدة حاريص- بنت جبيل

توافرت معلومات للمديريّة الإقليميّة لأمن الدّولة في النبطية، عن قيام المدعو "ع. ح." من بلدة ​حاريص​ في قضاء بنت جبيل، بالتحرّش بابنته "ج. ح" لمرّات عدّة، وذلك تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحوليّة. وقد عملت دوريّة من المديريّة على توقيفه والتّحقيق معه بالتّنسيق مع القضاء المختص.

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