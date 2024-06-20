نتانياهو: إسرائيل تحتاج الى الأسلحة الاميركية في حرب من أجل وجودها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "إسرائيل تحتاج الى الأسلحة الاميركية في حرب من أجل وجودها".

وفي وقت سابق، اعتبر البيت الأبيض أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لبلاده مهينة".

وفي وقت سابق، وصف نتانياهو" رفض الإدارة الأميركية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بالأمر غير المعقول"، معربا عن أمله بإزالة العقبات.

وأشار نتانياهو إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار إسرائيل قبل أسبوع وأجريا محادثة صريحة، أعرب خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه العميق لواشنطن على الدعم الذي قدمته منذ بداية الحرب على قطاع غزة"، مضيفا "قلت أيضا شيئا آخر: من غير المعقول أن ترفض الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر".

وفي أوائل شهر أسار الماضي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الحديث كان عن دفعة واحدة من المساعدات العسكرية".

وكانت قد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر في إسرائيل أن "الولايات المتحدة تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل القريب".