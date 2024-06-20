"كتائب القسام": قصفنا موقع القيادة والتحكم للعدو شرق حي الزيتون بغزة وأوقعنا قتلى وجرحى

أفادت "​كتائب القسام​"، بـ"أنّنا قصفنا موقع القيادة والتحكّم للعدو شرق حي الزيتون في مدينة ​غزة​ بقذائف "هاون" من العيار الثّقيل، وحقّقنا إصابات مباشرة في صفوفه، حيث رصد مقاتلونا هبوط طائرتَي "بلاك هوك" و"يسعور" لإخلاء القتلى والجرحى".

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