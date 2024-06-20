زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النّائب ​أحمد الخير​، يرافقه رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي ونجله علاء الدهيبي، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، في مكتبه في الوزارة. وأشار المكتب الإعلامي للخير، إلى أنّه "أطلع مولوي على التّحضيرات الجارية على قدم وساق لإنشاء مبنى جديد للدفاع المدني في المنية، بهبة مقدّمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- UNDP".

كانت هذه تفاصيل خبر الخير أطلع مولوي على التحضيرات لإنشاء مبنى جديد للدفاع المدني في المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.