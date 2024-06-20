اتحاد نقابات المخابز والأفران عرض مع وزير الاقتصاد ملف الدعم

أشار اتحاد نقابات المخابز والأفران ونقباء الأفران في لبنان، إلى أنّ "وفدًا من الاتحاد زار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه، بحضور مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة".
وأوضح في بيان، أنّ "الوفد تداول مع سلام أمورًا عدّة تتعلّق بالأفران منها ملف الدعم، وتمّ الاتفاق على إبقاء الاتصالات مفتوحة، للحفاظ على الاستقرار في قطاع المخابز والأفران"، لافتًا إلى أنّ "الإتحاد شكر وزير الاقتصاد على كلّ الجهود الّتي بذلها ويبذلها في الوزارة، ببلد سدّ فيه الأفق السّياسي والاقتصادي والمالي، بسبب عدم التوصّل إلى انتخاب رئيس جمهوريّة والعدوان الصّهيوني على الجنوب ولبنان. كما شكر أبو جودة لتعاونه مع النّقابات".
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