"النشرة": قصف مدفعي على سهل الخيام وغارتان إسرائيليتان استهدفتا طلوسة وحولا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "سهل الخيام تعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدتَي طلوسة وحولا".

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