وزير الثقافة أطلق ورشة لتأسيس "متحف الفيحاء الوطني" في طرابلس

أطلق وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، بقرار صدر عنه، ورشةً لإنشاء متحف في ​طرابلس​ باسم "متحف الفيحاء الوطني"، وشكّل لجنةً لهذا الغرض مؤلّفة من أصحاب الاختصاص، تكون مهمّتها بلورة الأفكار والخطوات العمليّة الآيلة إلى المباشرة في تأسيس متحف وطني في برج برسباي (السباع) في مدينة طرابلس، على أن ترفع للوزير تصوّرها الشّامل في السّرعة الممكنة؛ لكي يجري المقتضى في ضوئه.

وفي ما يلي نصّ القرار:

"إن وزير الثقافة، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

وبسبب افتقار مدينة طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤ والعاصمة الدائمة للثقافة في لبنان إلى متحف وطني يشهد لموروثها المتميّز تاريخيا وإيمانيا وثقافيا،

يُقرّر ما يلي:

أولا- إنشاء لجنة تسمى "لجنة متحف الفيحاء الوطني" تكون مهمتها بلورة الأفكار والخطوات العملية الآيلة إلى المباشرة في تأسيس متحف وطني في برج برسباي (السباع) في مدينة طرابلس، يحتضن موروثها التاريخي والثقافي والإيماني المتنوع والمتميز ويحفظه.

ثانيا- تتألف هذه اللجنة من السادة الآتية أسماؤهم:

١. أ. شوقي ساسين، رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو.

٢. د. انماري جورج عفيش، المدير العام للهيئة العامة للمتاحف.

٣. د. فضل زيادة

٤. د. لبنى مسقاوي

٥. د. منذر حمزة

٦. د.خالد تدمري

٧. د. جان توما

٨. أ. عبد الناصر ياسين

٩. د. عصام عبيد

١٠. أ. اسامة زيادة.

١١- أ. سليمة اديب و د. وسيم الناغي.

ثالثا - تبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها في طرابلس وترفع بالسرعة الممكنة تقريرها الى وزير الثقافة لكي يجري المقتضى بالإستناد اليه.

رابعاً- يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".