الآباتي رزق عرض مع المطرانين زيدان وشيحان أوضاع أبرشيتي سيدة لبنان بلوس انجلوس والقاهرة

زار راعي أبرشية سيدة لبنان في ​لوس أنجلوس​ المطران عبدالله زيدان، مقرّ الرّئاسة العامّة للرهبانيّة المارونيّة المريميّة في دير سيدة اللويزة في زوق مصبح، حيث استقبله الرّئيس العام للرهبانيّة الآباتي ​إدمون رزق​ والأباء المدبّرون.

وأوضحت الرهبانيّة في بيان، أنّها "كانت مناسبة للحديث عن حضور الرهبانيّة في الأبرشيّة من خلال مركز "ان اربور"، وأثنى زيدان على اندفاع الرّهبان وغيرتهم الرّسوليّة، معربًا عن استعداده للتّعاون مع الرّهبانيّة لما فيه خير النّفوس وتعزيز الحضور الماروني في الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرةً إلى أنّ "في ختام الزّيارة، جال المطران زيدان على متحف دير سيدة اللويزة".

من جهة ثانية، لفتت إلى أنّ "راعي أبرشيّة ​القاهرة​ والزّائر الرّسولي على السّودان المطران جورج شيحان قام بزيارة إلى دير سيدة اللويزة يوم الأربعاء 18 حزيران الحالي، حيث استقبله الآباتي رزق والأباء المدبّرون العامّون، وجرى الحديث أثناء الزّيارة عن خدمة الرهبانيّة في الأبرشيّة، وأهميّة تفعيله بالنّظر إلى تاريخ الرّسالة الّذي يعود إلى أكثر من ٢٧٥ سنة".

وذكرت الرهبانيّة أنّه "جرى الحديث عن أوضاع الموارنة في مصر والسودان، وكانت مناسبة أطلع فيها الرّئيس العام المطران شيحان على اهتمام الرهبانيّة بإعادة النّظر في البروتوكول الموقّع بينها وبين أبرشية الخرطوم، مع العلم بالأوضاع السّائدة حاليًّا في البلاد".

وبيّنت أنّ "المطران شيحان تطرّق أثناء لقائه بالرّئيس العام والأباء المدبّرين، إلى الزّيارة التّاريخيّة الّتي قام بها الرّئيس العام إلى القاهرة، بمناسبة أسبوع الآلام وعيد القيامة، والأصداء الإيجابيّة الّتي تركتها عبر مختلف الأصعدة. كما تمنّى على الأب العام تفعيل مثل هذه الزّيارة، بالنّظر إلى حضور الرهبانية المتجذّر في مصر".