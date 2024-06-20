هيئة البث الإسرائيلية: غالانت يشدد على نتنياهو باتخاذ خطوات فورية لمواجهة تحديات الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم بأن وزير الدفاع الإسرائيل يوآف غالانت شدد في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الوضع الحالي يتطلب استجابة عملياتية هامة لمواصلة الحرب.

وأكد غالانت في رسالته أن الظروف الأمنية الراهنة تستوجب تعزيز الجهود العسكرية واتخاذ خطوات فورية لضمان التفوق والجاهزية لمواجهة التحديات المتزايدة.



وأشار غالانت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، داعياً إلى دعم القوات المسلحة بكل الوسائل الممكنة لضمان استمرار العمليات بنجاح.



وأوضح غالانت أن الاستجابة العملياتية الهامة تتضمن تكثيف العمليات الهجومية والدفاعية على كافة الجبهات، بالإضافة إلى تعزيز القدرات اللوجستية والتكتيكية للقوات على الأرض.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، ما يزيد من الضغط على القيادة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الأمن والاستقرار.



ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعاً طارئاً مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية لبحث تطورات الوضع ومناقشة الخيارات المتاحة للرد على التحديات الأمنية الحالية.