الرئيس الروسي: كوريا الجنوبية سترتكب خطأ فادحا إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سترتكب خطأ فادحا إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة، وإن سول يجب ألا تشعر بالقلق من إبرام روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك.

أدلى بوتين بهذه التصريحات للصحفيين في فيتنام في نهاية جولة استمرت يومين إلى آسيا وأجرى خلالها محادثات في كوريا الشمالية.

وقال بوتين في وقت سابق إن موسكو سترد على أي تحرك لكوريا الجنوبية من هذا القبيل.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق من اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تدرس مدى إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة بعد أن وقع زعيما كوريا الشمالية وروسيا الاتفاقية التي يتعهدان فيها بأن يدافع كل جانب عن الآخر في حالة تعرضه للحرب.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم اليوم الخميس حلف شمال الأطلسي بخلق تهديد أمني لموسكو في آسيا.

وجاء اتهام بوتين خلال حديثه مع صحفيين في فيتنام في ختام جولة في آسيا استمرت يومين. وكان بوتين قد أجرى محادثات في كوريا الشمالية قبل زيارة فيتنام.