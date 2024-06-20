جنوب السودان| مشار يبكي بسبب محادثات نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - كتب النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، إلى فريق الوساطة الكيني ، مشيرا إلى الانحراف عن تفويضه من خلال السعي إلى إنشاء مؤسسات موازية.

في رسالة بتاريخ 19 يونيو 2024، اطلعت عليها إذاعة تمازج، قدم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض في المعارضة سبع نقاط مثيرة للقلق إلى فريق الوساطة برئاسة الجنرال الكيني لازاروس سومبيو.

كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى نائب كبير الوسطاء، محمد علي غويدو، الوسيط المشارك والمبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى جنوب السودان، إسماعيل ويس، وتوبياس مولر، وهو وسيط مشارك يمثل جماعة سانت إيجيديو التي تتخذ من روما مقرا لها.

وكتب مشار: "بصفتي أحد المبادئ الرئيسية للاتفاق المنشط بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، أكتب إلى سعادتكم للتعبير عن مخاوفي بشأن مسودة وثيقة الوسطاء بعنوان "توافق توميني" وإطار التنفيذ لدستور دائم وسلام مستدام لجنوب السودان".

وقال مشار، الذي وقع اتفاق سلام عام 2018 مع الرئيس سلفا كير، إن الوثيقة لا تعترف بالاتفاق المنشط ويبدو أنه تم تصميمه ليحل محل اتفاق 2018.

ويصر على أن بعض أجزاء الوثيقة تنشئ مؤسسات بديلة لتلك الواردة في الاتفاق المنشط إن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط، وتعمل معا، وهي الهيئة الوحيدة التي لديها سلطة المبادرة بإدخال تعديلات على الاتفاق وقد مكنت الوثيقة مبادرة تومايني من أن تكون مرفقا للاتفاق المنشط وليس اتفاقا قائما بذاته.

في ضوء ما سبق، ألغى تومايني الاتفاق المنشط عندما كان المقصود منه استكماله من خلال ضمان إشراك غير الموقعين في تنفيذ الاتفاق. لذلك، انحرفت مبادرة تومايني عن تفويضها المقصود".

وفي الوقت نفسه، أكد بوك بوث بالوانغ، السكرتير الصحفي لمشار، لراديو تمازج أن الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة في المعارضة أثارت مخاوف بشأن محتويات مسودة اتفاق منتدى نيروبي للسلام.

"لقد اكتشفنا في مسودة الوثيقة أن مبادرة نيروبي للسلام تستخدم لتحل محل اتفاق السلام المنشط - يناقش مشروع الاتفاق المؤسسات التي سيتم إنشاؤها، من الأهمية بمكان ملاحظة أن اتفاقا آخر لا يمكن أن يحل ببساطة محل اتفاقية 2018".

محادثات نيروبي

وتجري محادثات نيروبي بين حكومة الرئيس سلفا كير وجماعات المعارضة التي لم تكن جزءا من اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات.

انطلقت محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والجماعات الرافضة في كينيا في 9 مايو، حيث دعا الرؤساء الأفارقة إلى إنهاء الصراع الذي شل البلاد لعدة سنوات.

ويقود الوساطة الجنرال سومبيو، الذي توسط أيضا في اتفاقية السلام الشامل في عام 2005، والتي منحت جنوب السودان حكما ذاتيا وأدت لاحقا إلى استفتاء على الاستقلال في عام 2011.

في ديسمبر 2023 ، طلب الرئيس كير من نظيره الكيني ويليام روتو تولي الوساطة من مجتمع سانت إيجيديو ، واشتكى من أن المحادثات استغرقت وقتا طويلا.

وفي فبراير/شباط، وافق الرئيس روتو بعد التشاور مع مجتمع سانت إيجيديو.