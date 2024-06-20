تجدد قصف إسرائي على عدة مناطق برفح.. و"كتائب الأقصى" تستهدف آليات عسكرية للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على شمال مخيم النصيرات اليوم الخميس، كما تجدد القصف المدفعي العنيف في الحي السعودي غرب مدينة رفح، وشهدت خيام النازحين في مواصي مدينة رفح إطلاق نار عشوائي من الأليات الإسرائيلية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة، برصاص الاحتلال في قلقيلية، واستشهد فلسطيني آخر بصاروخ استطلاع بمنطقة ابو حلاوة شرقي رفح.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى النتابعة لحركة فتح عن استهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة «R.P.G » في محور التقدم في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتين في مخيم الشابورة برفح وقد فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مقاتلوا القسام وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وقالت كتائب القسام في بيان لها استكمالاً للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع ايتان بقذائف “الياسين 105” ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر».

وقالت كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية في محور التقدم في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأونروا أن ما لا يقل عن 497 نازحًا استشهدوا وأصيب 1,536 في الملاجئ التابعة لها منذ بدء الحرب على غزة.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، اليوم الخميس، إن أكثر من 37431 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب 85653 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.