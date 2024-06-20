شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد اختصاصات لجنة تنظيم السيارات بالشوارع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نص قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات، على انشاء لجنة لتنظيم المركبات في الشوارع، بحيث يتم تفعيلها بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدد القانون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

١- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .

٢- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .

٣- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

٤- تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.

٥- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم بالقانون.