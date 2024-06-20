المتحدث باسم الحكومة القبرصية: لا أساس لأي ادعاء عن تورط قبرص عبر بنيتها التحتية بحال أي مواجهة تتعلق بلبنان

أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أن "لا أساس لأي ادعاء عن تورط قبرص عبر بنيتها التحتية في حال أي مواجهة تتعلق بلبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانه "لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص".

واوضح في تصريح له، بان علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي. واكد بان قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية.

وأمس، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنني "ألفت نظر الحكومة القبرصية بأن لدينا معلومات بأن جيش العدوّ يُجري مناورات استعدادًا لحرب لبنان هناك ومطارات قبرص مفتوحة للطائرات ""الإسرائيلية"" وبكلمة واحدة أقول إن على الحكومة القبرصية أن تحذر، مؤكدًا أن فتح المطارات للعدو لضرب لبنان يعني أن قبرص جزء من الحرب وسنتعاطى معها على أنها جزء من الحرب.

وشدد نصرالله، على أنه "لمن يهول علينا بالحرب لدي قناعة أن أميركا خائفة على كيان العدوّ وعلى العدوّ أن يخاف أيضًا أما نحن فسنواصل تضامننا وإسنادنا لغزّة وسنكون جاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات ولن يوقفنا شيء عن أداء واجبنا والحل بسيط هو بوقف الحرب في غزّة وعلى أهلنا في غزّة".