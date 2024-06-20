الرئيس الفرنسي ونظيره السنغالي أعربا عن رغبتهما في إعطاء زخم جديد للشراكة بين بلديهما

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي للمرة الأولى الخميس في باريس، وأعربا عن "رغبتهما المشتركة في إعطاء زخم جديد للشراكة بين بلديهما"، بحسب بيان مشترك.

وبحسب ما ذكرلت وكالة "فرانس برس"، أن الرئيس السنغالي الجديد الذي انتخب في آذار في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يقوم بأول زيارة له خارج القارة الإفريقية، والتقى الرئيس الفرنسي على هامش "المنتدى العالمي للسيادة اللقاحية وابتكار اللقاحات" الذي عقد في باريس.

وأكد البيان، أن "الزعيمين دافعا عن الاحترام المتبادل، والشراكة المتوازنة في خدمة المصالح المشتركة للشعبين اللذين توحدهما قيم ديمقراطية مشتركة وروابط إنسانية وعلاقة صداقة".

واتفق الرئيسان على "تعزيز المشاريع المهيكِلة في مختلف القطاعات بما في ذلك التحول في مجال الطاقة والصحة والتدريب المهني والإنتاج المحلي للقاحات والزراعة".